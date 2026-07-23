За шість місяців органи ДРАЦС зареєстрували 79 516 шлюбів. Із них 30 488 пар скористалися послугою онлайн-реєстрації шлюбу, що становить 38,3% від загальної кількості.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає Інше ТВ.

Найбільше нових родин було створено у таких регіонах:

м. Київ — 19 928;

Дніпропетровська область — 15 545;

Львівська область — 8 909;

Київська область — 3 333;

Одеська область — 3 262.

Також серед лідерів Харківська (3 215), Вінницька (2 321), Полтавська (2 128), Хмельницька (1 930) та Черкаська (1 916) області.

На Миколаївщині було зареєстровано 1521 шлюб.

Державна реєстрація шлюбу стала максимально простою та доступною. Подати заяву можна до будь-якого відділу ДРАЦС Мін’юсту за вибором наречених або скористатися послугою онлайн-реєстрації шлюбу та пройти всю процедуру дистанційно.

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