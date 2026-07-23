У Миколаєві відбулася робоча зустріч, присвячена обговоренню реалізації проєкту будівництва багатоквартирного соціального житла у мікрорайоні Північному для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проєкт реалізується за фінансової підтримки датського фонду GAU.

Під час зустрічі компанія UTB, що спеціалізується на проєктуванні та будівництві житлових комплексів, презентувала концепцію майбутнього житлового комплексу разом із запропонованим генеральним планом.

Про це повідомили в Агенції розвитку Миколаєва, передає Інше ТВ.

Концепція проєкту була розроблена у співпраці з проєктно-інженерною командою компанії Ramboll (Данія) під керівництвом Патріка Альберта Грімо та Сантьяго Базіліко, а архітектурний проєкт розробила головна архітекторка проєкту Марія Джургіла (Данія).

До зустрічі долучилися заступник міського голови Сергій Коренєв, представники Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради, Агенції розвитку Миколаєва, комунальних підприємств «Свій дім» та «Центр енергоефективності м. Миколаєва», а також представники фонду GAU — керівник проєкту Марія Токар, представництво Посольства Королівства Данії в Миколаєві, а також проєктувальники та технічні партнери.

Керівник представництва Посольства Королівства Данії в Миколаєві Якоб Хансен ще раз підтвердив незмінну підтримку України з боку Данії. Він наголосив, що датський народ, як і раніше, готовий підтримувати Миколаїв не лише на стратегічному рівні, а й через ініціативи у сфері громадянського та міського розвитку, спрямовані на поліпшення якості життя людей.

Після зустрічі представники фонду GAU, Представництва Посольства Королівства Данії, проєктної групи, технічних партнерів та влади відвідали місце реалізації проєкту. Під час огляду головний архітектор міста Євген Поляков представив основні характеристики ділянки та наголосив на ключових технічних аспектах, які необхідно врахувати на наступних етапах проєктування. Наприкінці візиту було досягнуто згоди щодо подальших кроків у реалізації проєкту.

Фото Агенції розвитку Миколаєва

Як повідомляло Інше ТВ, на початку 2026 року у Миколаєві підписали меморандум з данським інвестором про будівництво соціального житла (ФОТО).