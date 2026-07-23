СБУ виявила ще 6 фактів застосування рф боєприпасів зі збідненим ураном під час обстрілів Чернігівщини.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували нові факти застосування рф проти України боєприпасів зі збідненим ураном. Небезпечні складові виявлено в ударних дронах типу «Герань-2», якими рашисти атакували Чернігівщину протягом квітня-червня 2026 року.

Як з’ясувало розслідування, ворог використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які пристосував до використання на своїх БпЛА.

Під час огляду місць «прильотів» російських безпілотників та радіологічного обстеження їхніх бойових частин слідчо-оперативна група та фахівці ДСНС зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів.

Водночас рівень гамма-випромінювання окремих уламків ворожих дронів становив від 8,3 до 24 мкЗв/год, за допустимої санітарної норми 0,3 мкЗв/год. Такий радіаційний фон несе безпосередню загрозу здоров’ю людини та навколишньому середовищу.

За результатами ініційованої Службою безпеки експертизи встановлено, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як Уран-235 та Уран-238.

Наявність радіоактивних компонентів підтверджено дозиметричним обладнанням та мобільним автоматизованим радіологічним комплексом.

Після виявлення та дослідження небезпечних боєприпасів було проведено комплексні заходи для їхньої нейтралізації та убезпечення громадян.

За цими фактами слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Служба безпеки вкотре закликає громадян бути обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів.

У жодному разі не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся й не переміщуйте їх. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про небезпечну знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ – 1516, ДСНС – 101 або Нацполіції – 102.

Розслідування триває за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.