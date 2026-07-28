У ніч проти 28 липня жителі Московської області повідомили про вибухи. На зараз відомо, що горить Чехівський регенератний завод.

ЧРЗ спеціалізується на переробці зношених автомобільних шин, виробництві шинного регенерату, гумової крихти, гумового порошку та різних гумотехнічних виробів (РТІ). За даними підприємства, є одним із найбільших російських виробників у цій сфері. Крім продукції для переробки шин підприємство випускає понад 600 найменувань гумотехнічних виробів.

Повідомляють також про те що дрон влучив і в «Гідростальконструкцію» в Чехові.

Один із дронів чомусь влучив у будинок, підозрюють, що через роботу РЕБ.