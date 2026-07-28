Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 28 липня:

Учора протягом дня ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Під атакою була портова інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає.

Баштанський район

Учора ворог атакував БпЛА типу «Молнія» Березнегуватську громаду. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Внаслідок чого у с. Дніпровське пошкоджено трансформатор. Постраждалих немає.