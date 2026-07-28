Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 25 липня під час зустрічі з Володимиром Путіним запропонував йому зупинити війну в Україні. Тим часом, російські військові заводи закуповують у Казахстані всю кераміку з оксиду берилію, незамінну для військових радарів, з’ясував The Insider.

Експорт виробів із цієї хімічної сполуки до Росії зріс у рази після початку повномасштабної війни. З урахуванням характеру діяльності заводів-отримувачів, жодного іншого призначення, крім військового, цей продукт не має.

Навіщо військовим потрібен оксид берилію

Кераміка з оксиду берилію унікальна своєю високою теплопровідністю. Це теплопровідний матеріал з усіх діелектриків після алмазу. Більш того, кераміка з цього з’єднання міцна та жаростійка.

Потужна високочастотна техніка – як вакуумна, так і твердотільна – потребує розсіювання та відведення зайвого тепла. Причому елементи, що розсіюють тепло, мають бути діелектриками. Це робить берилієву кераміку незамінною як підкладки для надвисокочастотних транзисторів та інтегральних схем.

Такі радіодеталі потрібні для різних радарів — як наземних, так і, наприклад, у головках самонаведення ракет.

З берилієвої кераміки роблять ізолятори-тепловідведення та підкладки потужних транзисторів та мікросхем, вікна та ізолятори НВЧ-печей, конструктивні елементи лампи хвилі для радарів та інших потужних НВЧ-випромінювачів. Наприклад, берилієві деталі використані в лампі хвилі, що біжить, потужністю в 1,2 кВт, про створення якої з гордістю повідомляють в НВП «Исток» імені Шокіна».

Поряд з клітронами та твердотільною електронікою, такі лампи використовуються як джерело НВЧ-випромінювання у військовій продукції. Зокрема, «Істок» розробив головки самонаведення для ракет «повітря-повітря» та для зенітно-ракетних комплексів. НВЧ-прилади для систем С-400, “Тор”, “Бук”, “Куб”, зенітного корабельного комплексу “Кинжал”, ЗРПК “Панцир” також створені “Иcтоком”.

Хто продає оксид берилію та хто купує

Усю кераміку з берилію для Росії виготовляє єдине казахстанське підприємство — Kaz Ceramics. Воно саме чи його структура «Зеніт-К» цю продукцію і продає.

Кераміку купували військові заводи та їх суміжники, про більшість з яких відомо, що вони беруть участь у розробці та виробництві потужної високочастотної техніки. У 2022–2025 роках це були такі підприємства:

“Фазотрон-ВМЗ” (не під західними санкціями) виробляє вироби М411146 для ракет 9М723 “Іскандер-М” (це ВЧ-випромінювач, що захищає “Іскандери” від засобів ППО).

АТ «Науково-дослідний інститут напівпровідникових приладів» (під санкціями ЄС та США) — виготовляє компоненти для авіаційних ракет Х-59М2/М2А (телевізійна головка самонаведення), лазерну напівактивну головку самонаведення та блок управління «розумного» артилерійського пострілу2 ЗРПК “Панцир-С1”.

АТ «Фрязінський завод потужних транзисторів» (під санкціями США та України).

ОКБ “Плутон” (не під санкціями).

Підприємство НВП “”Исток” імені Шокіна” (під санкціями США, ЄС, Канади, України) – один з основних розробників військової НВЧ-техніки, включаючи радари для “Панциря”, “Бука” і для комплексів С-300 і С-400, а також широкосмугових підсилювачів НВЧ-1 Су-57.

ВЗПП-С (під санкціями США, ЄС, України).

АТ “Центральне конструкторське бюро апаратобудування” (під санкціями).

Науково-дослідний інститут електронної техніки (під санкціями).

АТ “НВП Завод “Іскра”” (Ульяновськ, під санкціями) – виробляє компоненти до ракет Х-59М2/М2А, бойової машини 72В6 ЗРПК “Панцир-С1”.

НВП «Алмаз» (під санкціями США, ЄС, Канади, України) — виготовляє радари 92Н6Е, 96Л6Е для C-400.

АТ “НДІ вимірювальних приладів – Новосибірський завод імені Комінтерну” (під санкціями США, ЄС, України) виробляє РЛЗ для систем ППО.

ВАТ «Завод ім. В.А. Дегтярьова» (під санкціями США, ЄС, Канади, України) виробляє ракети 9М333 для комплексу Стріла-10М3.

АТ НВП “Контакт” (під санкціями).

АТ НВП “Пульсар” (під санкціями).

ТОВ НВП “Металургія” (під санкціями).

Казахстанські ЗМІ раніше повідомляли про постачання підкладок із берилію для білоруського заводу «Інтеграл». Це одне з небагатьох підприємств у межах сфери впливу Кремля, яке продовжує виробляти мікросхеми для російських військових виробів, наприклад, для ракет Х-101 та Іскандер-К. При цьому наголошується, що продукція казахстанського заводу — це саме готові керамічні вироби (підкладки), які можна застосувати лише для певної мікросхеми або транзистора, але не для чогось ще.