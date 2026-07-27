Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, “Якщо зі мною щось станеться, кров за мою ліквідацію буде на руках очільника МЗС Сибіги”, – експосол України на Кіпрі (ВІДЕО)

Міністерство закордонних справ України заявило, що колишній посол на Кіпрі Сергій Ніжинський ввів в оману Тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді, де заявляв про корупцію в дипломатичній службі.

Про це hromadske повідомили в МЗС.

«Міністерство звернулося до компетентних органів з офіційним запитом на правову кваліфікацію неправдивих тверджень, озвучених скандальним експослом Сергієм Ніжинським… Запит містить перелік безпідставних закидів згаданої особи, які, на думку МЗС, мають розглядатися як введення комісії в оману», — заявили там.

Міністерство заявило, що «буде захищати свою репутацію в правовому полі»: «Неприпустимо через власні персональні образи обливати брудом українську дипломатію».

Про що йдеться?

17 липня колишній посол на Кіпрі Сергій Ніжинський виступав перед Тимчасовою слідчою комісією, де головує народний депутат Олексій Гончаренко.

Ніжинський заявив про:

роботу працівників дипломатичної служби, зокрема першого секретаря з політичних питань на Кіпрі, напідпитку;

кумівство з призначенням дипломатів, зокрема експосол у Кіпрі Руслан Німчинський подав на посаду почесного консула свого кума Христодулоса Еллінаса, і той називав себе консулом ще до офіційного призначення;

«неймовірний тиск» з вимогою підписати кандидатуру Еллінаса на посаду почесного консула, зокрема від державного секретаря МЗС України Олександра Карасевича;

звернення громадян України та Кіпру про шахрайські дії з боку Еллінаса, який «брав кошти під інвестиції та не повертав», застереження від СБУ щодо нього та вирок суду на Кіпрі проти Христодулоса;

те, що дружина Еллінаса організовує концерти російських зірок на Кіпрі;

погрози родині Ніжинського, через що була порушена кримінальна справа. Службового розслідування, за словами експосла, попри неодноразові звернення, не порушували;

попередження від іноземних розвідок про планування викрадення Ніжинського «як помсту», через те що він «перекрив певну діяльність» Еллінасу.

заклик до президента Володимира Зеленського надати йому особистий захист в Україні;

те, що Костянтин Іващенко — колишній перший секретар посольства України на Кіпрі — їздив на відпочинок на окуповану частину Кіпру, попри заборону посла. А також зустрічався у кіпрському ресторані з ексміністром Злочевським, викритим на «рекордному хабарі».