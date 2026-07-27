Від початку липня внаслідок російських повітряних атак в Україні загинули понад 170 цивільних осіб, ще 1028 зазнали поранень, а ескалація бойових дій дедалі більше загрожує глобальній продовольчій безпеці.



Про це заявила у понеділок очільниця Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото на засіданні Ради Безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

За її словами, під ударами опинилися житлові будинки, дитячі майданчики, автозаправні станції, ринки та логістичні склади, при цьому Київ перебуває під постійними обстрілами.

Загалом у липні в Києві загинули щонайменше 56 цивільних, ще 232 були поранені.

Гото також вказала на щоденні атаки на прифронтові громади Донецької, Харківської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей із застосуванням керованих авіабомб.

Загалом, за словами Гото, від початку повномасштабного вторгнення Росії підтверджена загибель щонайменше 16 141 цивільної особи, серед яких 803 дитини, а також поранення 48 613 осіб, зокрема 2960 дітей.

Також вона згадала про жертви серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України.

«Ці атаки є неприйнятними, нічим не виправданими й мають бути негайно припинені. ООН незмінно й однозначно засуджує такі напади, де б вони не відбувалися», – наголосила Гото.

За її словами, нова хвиля атак РФ на чорноморські порти та торговельні судна створює серйозні ризики для глобальної продовольчої безпеки. Вона зазначила, що систематичних ударів зазнають порти Одеси, Чорноморська, Південного, Ізмаїла та Миколаєва, а цього місяця були зафіксовані понад шість атак на цивільні судна, внаслідок яких загинули або були поранені 44 члени екіпажів.

За словами Гото, дані Конференції ООН із торгівлі та розвитку свідчать, що від початку місяця світові ціни на пшеницю зросли на 20% і сягнули найвищого рівня з березня 2024 року.

Гото також висловила занепокоєння щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Вона нагадала, що 15 липня МАГАТЕ повідомило про 22-гу повну втрату зовнішнього електропостачання станції від початку війни, причому десять таких випадків сталися лише за останні три місяці.

Представниця ООН закликала сторони відновити дипломатичні зусилля.

«Ми не повинні допустити продовження цієї небезпечної спіралі ескалації. Ми закликаємо всіх причетних відновити діалог і всеохопні переговори, спрямовані на деескалацію та досягнення негайного, повного й безумовного припинення вогню», – підкреслила Гото.

За її словами, це стане «важливим і необхідним кроком на шляху до справедливого, тривалого та всеосяжного миру» відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій.