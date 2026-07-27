МАГАТЕ повідомляє про військову активність поблизу ядерних установок. Південноукраїнська атомна електростанція (АЕС) повідомила Агентство, що в неділю в зоні спостереження було виявлено 11 дронів, деякі з яких знаходилися на відстані всього 3,5 кілометрів від місця розташування. Протягом цього періоду команда МАГАТЕ на станції чула стрілянину та звук дронів.

Чорнобильський майданчик теж повідомив про виявлення десяти дронів у зоні спостереження протягом минулого тижня, а також трьох осередків пожежі в зоні відчуження, спричинених падінням дронів.