Румунська армія витратила приблизно 1,5 мільйона євро лише за три дні, щоб збити три безпілотники, які увійшли в національний повітряний простір і були знищені в повітах Бузеу та Тулча. Більшу частину витрат становлять ракети, запущені літаками F-16. Міністерство оборони шукає дешевші рішення, але перші системи боротьби з безпілотниками очікуються на озброєння військових лише наступного року, повідомляє Digi24.

Три безпілотники збиті за три дні літаками F-16, які використовують ракети AIM-9X, і одна така ракета коштує приблизно 400 000 доларів. Для знищення трьох безпілотників було запущено три ракети, загальна вартість яких, таким чином, сягає приблизно 1,2 мільйона доларів. До цієї суми додаються витрати, пов’язані з нальотом та технічним обслуговуванням літаків, тому загальна вартість трьох втручань оцінюється приблизно в 1,5 мільйона євро.

Захист населення залишається пріоритетом, незалежно від вартості втручань. Однак румунська армія не може витримувати такі витрати в довгостроковій перспективі, якщо російські безпілотники продовжуватимуть входити в національний повітряний простір з такою ж частотою.

Понад 100 атак поблизу румунського кордону

З початку війни було зафіксовано понад 100 російських атак поблизу румунського кордону. У 33 випадках літаки Кремля входили в румунський повітряний простір. Фрагменти безпілотників були виявлені на території Румунії приблизно у 50 випадках. Наразі румунська армія знищила три російські безпілотники: один збили в п’ятницю в повіті Бузеу, а два інші – в суботу та неділю в повіті Тулча.

Румунія отримає дві системи боротьби з безпілотниками у 2027 році. Теоретично, безпілотники також можна знищувати за допомогою гелікоптерів. Цей метод був би дешевшим, оскільки військові могли б використовувати кулемети на борту, але такого поки що не відбулося. Румунія має отримати дві системи боротьби з безпілотниками наступного року. Одна з них вироблена ізраїльською компанією, а інша буде створена у співпраці між Румунією та Україною.