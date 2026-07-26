Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні в акаунті мережі Х, який начебто належить Головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому, була оприлюдена інформація про аудит у ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ не заперечили саму інформацію, однак вказали, що дана сторінка не є офіційною сторінкою Головкома у соцмережах.

«До уваги представників медіа та громадськості!

Повідомляємо, що єдиними офіційними сторінками Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є:

Facebook: https://www.facebook.com/share/1D8uA6tHJa/

Мережа X: https://x.com/CinC_AFU

Viber: https://invite.viber.com/…

​Просимо користуватися виключно перевіреними джерелами інформації», – зазначається в дописі Генштабу.