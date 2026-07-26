Міністерство закордонних справ України підтримало пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, який закликав Путіна “заморозити” війну, бо “природа цього конфлікту незрозуміла” (ВІДЕО)

Про це повідомив т.в.о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

“Ми цінуємо те, що президент Токаєв сказав Путіну, що настав час зупинити війну. Реалістичне, своєчасне та мудре послання.

Україна запропонувала зупинити війну на нинішніх лініях фронту та звернутися до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Речник Путіна також вже відхилив пропозицію президента Казахстану.

Суть у тому, що Москва повинна відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні мирні пропозиції”, – написав Сибіга.