Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що Європа в майбутньому буде вдячна президенту США Дональду Трампу за те, що він змусив країни регіону збільшити витрати на оборону та відмовитися від надмірної залежності від Вашингтона. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

В інтерв’ю Sky News Вес Стрітінг сказав: “Щодо президента Трампа зокрема я б сказав: нам не завжди подобається те, що він говорить. Нам не завжди подобаються його методи.

Але я щиро вважаю, що коли цей період історії буде написаний, Європа подякує президенту Трампу за те, що він змусив нас вийти зі стану самозаспокоєння і змусив нас стати на власні ноги, а також завершити період надмірної залежності від Сполучених Штатів у сфері оборони”.

Він продовжив: “Те, що він сказав про Європу, не є чимось унікальним для президента Трампа, руху MAGA чи Республіканської партії. Це тривале джерело невдоволення США щодо Європи за президентів як від Демократичної, так і від Республіканської партій.

І в тому світі, у якому ми живемо, правильно, що ми можемо діяти для забезпечення власної безпеки”.