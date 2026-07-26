У японському місті Нагоя завершився гранд-турнір сумо Nagoya Basho, переможцем якого став українець Данило Аонішікі Явгусишин.

Про це повідомляє «NV Спорт».

Перед останнім днем змагань українець мав 12 перемог і дві поразки. Його головні конкуренти — японець Атаміфуджі та монгол Кірішіма — відставали на одну перемогу.

У заключному поєдинку Аонішікі зустрівся з Атаміфуджі, і перемога гарантувала б українцю чемпіонство. Однак суперник не дозволив Данилу захопити пояс і виштовхнув його за межі дохйо.

Свою сутичку проти Котозакури виграв Кірішіма, тому за підсумками Nagoya Basho одразу троє сумоїстів завершили турнір із показником 12 перемог.

Чемпіон визначався у плейофі за участю Аонішікі, Атаміфуджі та Кірішіми. Українець у першому колі спочатку взяв реванш в Атаміфуджі, а потім у напруженій боротьбі переміг Кірішіму, здобувши свій третій Кубок Імператора в кар’єрі.

Day15 playoff bout 3Oz Kirishima (L)

Oz Kirishima (L)

Sw Aonishiki (R)

SPOILER: After falling to Atami in regular bout, Ao found a way to beat him in their playoff (I didn’t think he could do it) and now if he beats Kiri, Ao takes his 3rd yūshō. AND if not we go around yet again… pic.twitter.com/ZNXvWAyaB6 — Sumo Soul 相撲魂 (@TheSumoSoul) July 26, 2026

Зазначимо, що Данило Явгусишин переїхав із сім’єю з України до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2022 році він вирушив до Японії на запрошення капітана клубу сумо університету Кансай Арати Яманакі.

Як повідомляло Інше ТВ, восени 2025 року українець вперше виграв турнір з сумо в Японії (ФОТО)