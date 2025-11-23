Український біженець став першою людиною зі своєї країни, яка виграла турнір з сумо елітного рівня.

Данило Явгусишин, відомий під своїм псевдонімом Аонішікі, прибув до Японії 18-річним юнаком у 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зараз, у віці 21 року, він є першим українцем, який виграв престижний Кубок Імператора Японії, і першим європейцем за майже вісім років, який зробив це.

Зараз він на межі підняття до другого за величиною рангу озекі, що стане найшвидшим підвищенням в історії. Найвищий рівень в сумо – це йокодзуна, повідомляє ВВС.

Аонішікі завершив 15-денний турнір у Фукуоці, Японія, з рекордом 12 перемог і три поразки, а потім виграв плей-оф чемпіонату проти гранд-чемпіона йокодзуна Томокацу Хосьорю. Це 26-річний сумоїст з Монголоії, який виграв минулого місяця лондонський турнір.

В інтерв’ю на церемонії нагородження Аонішікі запитали, чи задоволений він своїми результатами після трьох років у сумо.

“Ні, я думаю, це лише початок”, – відповів він.

Ім’я Аонішікі містить японський ієрогліф “синій” – посилання на український прапор.

Автор фото,Посольство України в ЯпоніїПідпис до фото,Данило виїхав 18-річним юнаком з України після початку повномасштабного вторгнення РФ і продовжив займатися сумо в Німеччині та Японії

Аонішікі — лише другий українець у вищому дивізіоні сумо. Він вперше спробував сумо у віці семи років, після чого також займався дзюдо та вільною боротьбою.

Він вразив публіку на юнацьких аматорських змаганнях з сумо та був змушений виїхати до Німеччини з родиною після вторгнення Росії.

Данило сам переїхав до Японії у квітні 2022 року, не знаючи мови, за сприяння капітана університетського клубу сумо, з яким познайомився раніше на юнацькому чемпіонаті.

Попри те, що він займається професійним сумо лише недовго, українець здобув шанувальників у Японії та в усьому світі завдяки своїм вражаючим навичкам, постійному вдосконаленню та конкурентоспроможності.

Він часто перемагає суперників рідко використовуваними прийомами, отримуючи похвалу як від професіоналів, так і від ентузіастів сумо.

Експерти вважають, що Аонішікі стане першим європейцем, який досягне найвищого рангу гранд-чемпіону сумо — йокодзуна.

Посольство України в Японії привітало видатне досягнення Данила Явгусишина.

“Його стрімкий злет у сумо — результат сили, витримки та неймовірної працьовитості. Він здолав найсильніших суперників і продемонстрував характер, який надихає. Це досягнення має не лише спортивне, а й символічне значення: українці можуть перемагати навіть у найтрадиційніших японських дисциплінах”, – сказано в дописі на сторінці посольства в фейсбук.