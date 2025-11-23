Про це Держсекретар США Рубіо розповів журналістам.

«Думаю, ми досягли величезного прогресу, навіть у порівнянні з тим моментом, коли я розмовляв з вами минулого разу.

Ми прибули сюди сьогодні з однією метою, і ціль полягати в тому, щоб взяти 28 або 26 пунктів — залежно від версії — оскільки документ продовжував розвиватися і спробувати скоротити кількість невирішених пунктів. І сьогодні ми цього досягли дуже суттєвим чином. Тепер, як і будь-яка фінальна угода, вона має бути схвалена президентами. І залишаються кілька питань, над якими нам потрібно продовжити роботу», – сказав глава американської делегації за підсумками переговорів із українською стороною в Женеві.

Робота делегацій над мирним планом триватиме завтра.

При цьому на питання про «контрплан» європейців, текст якого публікували світові агенції, держсекретар США відповів, що не бачив жодної альтернативної пропозиції.