Швейцарська влада розшукує двох грабіжників, які взяли гору над охоронцем музею римської епохи в Лозанні, розбили вітрину та втекли з десятками золотих монет.

Про це інформує Еuronews, передає Інше ТВ.

Міська поліція повідомила, що підозрювані придбали квитки та чекали, поки інші відвідувачі підуть незадовго до закриття, перш ніж напасти на охоронця та приборкати його, а потім розбити вітрину.

Грошова вартість монет, викрадених під час пограбування у вівторок, не була одразу розкрита, але поліція заявила, що вони мають «археологічну цінність».

Крадіжка сталася в той час, коли ціни на золото на світових ринках різко зросли, а гучне пограбування коштовностей у Луврі в Парижі виявило вразливості та прогалини в безпеці в музеях.

За словами офіційних осіб, співробітник музею Лозанни, 64-річний громадянин Швейцарії, не постраждав під час інциденту та був опитаний слідчими.

Державні прокурори розпочали розслідування. Посадовці міста Лозанна подали позов про заподіяння шкоди музею, а регіональний уряд, власник золотих монет, також оголосив про намір подати кримінальну заяву.

Як повідомляло Інше ТВ, З Національного музею в Сирії викрали 6 давніх статуй