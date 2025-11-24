Спільна заява за підсумками зустрічі між США та Україною, в ході якої відбулося обговорення американської мирної пропозиції.

“Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків.

Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів.

Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

Вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів.

Обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення”.

Білий дім окремо заявив, що українська делегація повідомила їм, що у нинішньому варіанті документ “відображає національні інтереси України” та “відповідає основним стратегічним вимогам”.

