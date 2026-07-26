У Збройних Силах України розпочато аудит.

Про це сьогодні, 26 липня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, передає Інше ТВ.

«Моя мета — не шукати винних, а чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині. Ми маємо знати правду про рівень боєготовності, забезпечення, комплектування, підготовку особового складу та ефективність управління. Жодних «недоторканних» не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання — кожен нестиме відповідальність», зазначив Головком.

Як повідомляло Інше ТВ, 22 липня Михайло Драпатий приступив до виконання обов’язків Головкома.