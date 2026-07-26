Румунські ВПС збили безпілотник над територією країни. Це третій такий інцидент за останні три дні. Про збиття БПЛА повідомив президент Румунії Нікушор Дан, пише Кореспондент.

“Сьогодні вранці, о 10:13, літак F-16 румунських ВПС збив новий дрон над територіальними водами Румунії в районі Суліна–Кілія”, – зазначив він.

Дан подякував румунським пілотам та наземним екіпажам за професіоналізм, мужність та ефективність, з якими вони виконують свої завдання.

Він також нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий у п’ятницю вранці дрон належить до типу “Шахед”, який використовується РФ у війні проти України.