Іранська виконавиця з Тегерана, відома під псевдонімом Аніта Попіст, отримала судовий вирок: 74 удари батогом.
Причиною покарання став опублікований відеоролик із її виступу, на якому артистка з’явилася без традиційного головного убору хіджабу, пишуть «Економічні новини».
Хіджаб — це традиційна мусульманська жіноча хустка, яка закриває волосся, шию та плечі, залишаючи обличчя відкритим.
За словами самої співачки, влада кваліфікувала її дії як «порушення норм суспільної моральності».
Як повідомляло Інше ТВ, у червні іранську співачку Парасту Ахмаді та вісім учасників знімальної команди засудили до 74 ударів батогом після її виступу без хіджабу