Іранська виконавиця з Тегерана, відома під псевдонімом Аніта Попіст, отримала судовий вирок: 74 удари батогом.

Причиною покарання став опублікований відеоролик із її виступу, на якому артистка з’явилася без традиційного головного убору хіджабу, пишуть «Економічні новини».

Хіджаб — це традиційна мусульманська жіноча хустка, яка закриває волосся, шию та плечі, залишаючи обличчя відкритим.

За словами самої співачки, влада кваліфікувала її дії як «порушення норм суспільної моральності».

Як повідомляло Інше ТВ, у червні іранську співачку Парасту Ахмаді та вісім учасників знімальної команди засудили до 74 ударів батогом після її виступу без хіджабу