Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб
танків – 12 201 (+10) од.
бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од.
артилерійських систем – 46 646 (+76) од.
РСЗВ – 1 968 (+7) од.
засоби ППО – 1 516 (+1) од.
літаків – 439 (+1) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од.
крилаті ракети – 4 938 (+2) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 124 787 (+544) од.
спеціальна техніка – 4 454 (+1) од.
Дані уточнюються.