Хоча космічна інфраструктура поки що є лише темою для наукової фантастики, ключові гравці ринку вже говорять про неї як про недалеке майбутнє. Поряд із цим запуск серверів у космос дедалі частіше стає предметом серйозних дискусій серед екологів і регуляторів. Саме навколо цього точиться й нова суперечка: за даними The Guardian, компанії на кшталт SpaceX і Blue Origin просувають ідею дата-центрів на орбіті, тоді як критики закликають не поспішати з дозволами, пише 24.

Екологічні організації та частина фахівців із космічної галузі вважають, що такі проєкти можуть створити нові ризики для атмосфери, озонового шару та нічного неба. Вони наполягають, що перед запуском будь-яких нових ліцензій потрібна окрема й дуже уважна перевірка.

Йдеться не лише про сумнівні експерименти з майбутнім усієї інтернет-інфраструктури, а й про потенційний вплив на довкілля, який може накопичуватися поступово та бути складним для відстеження.

У зверненні до Федеральної комісії зі зв’язку США, яке цитує видання, йдеться про потребу призупинити видачу нових ліцензій для подібних проєктів. На думку авторів звернення, комерційна вигода не може переважати оцінку наслідків для довкілля.

Критики наголошують, що ризики пов’язані не тільки з запуском і роботою таких об’єктів, а й з тим, як саме зростання космічної інфраструктури впливатиме на верхні шари атмосфери в довшій перспективі.

Насамперед екологи говорять про можливий вплив на озон і атмосферу, а також про додаткове світлове забруднення, яке може заважати астрономічним спостереженням і змінювати вигляд нічного неба. Окремо вони звертають увагу на те, що подібні ефекти можуть проявлятися не відразу.

Ці проєкти можуть назавжди змінити нічне небо, яким ми його знаємо, – сказав Раскін Хартлі, виконавчий директор DarkSky International.

Саме тому в галузі дедалі частіше лунають заклики спершу провести повну оцінку ризиків, а вже потім дозволяти масштабування таких ініціатив.