Атакований та горить склад Wildberries у селі Новосаратівка Всеволожського району Ленінградської області.

Цей склад WB знаходиться відразу за адміністративним кордоном Санкт-Петербурга, його часто називають “склад Wildberries Санкт-Петербург”, оскільки він обслуговує Петербург і розташований практично впритул до міста.

Попередньо, було атаковано складський комплекс Wildberries та логопарк «MLP Уткина Заводь».

На території логопарку, за доступними даними, розміщувалися або розміщуються склади та виробничі потужності таких компаній:

Wildberries

Ozon

«Петрович»

X5 Retail Group

IVC Group та інших.