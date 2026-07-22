Як повідомляло Інше ТВ, МВФ пропонує реформу тарифів: що може змінитися для українців.

Ввечері 22 липня Міністерство енергетики надало свої роз’яснення з цього питання, передає Інше ТВ.

«Останнім часом лунають тези, що меморандум з МВФ нібито «фіксує» підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Насправді, у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Це аналітична та планувальна робота, а не рішення про зміну цін.

Принципова позиція незмінна: в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану.

Під час підготовки дорожньої карти, в першу чергу, напрацьовується механізм посиленого соціального захисту — розширені субсидії та адресна підтримка вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін. Тобто, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану», – зазначається в повідомленні Міненерго.