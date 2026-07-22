Кадрові зміни, ініційовані Володимиром Зеленським, опинилися на перших шпальтах іноземної преси, зокрема The New York Times і Washington Post, передає ВВС.

Призначення новим головнокомандувачем ЗСУ Михайла Драпатого оглядачі оцінюють як прагнення президента задовольнити протестувальників, які вимагали відставки Олександра Сирського. Що ще можуть означати кадрові ініціативи, куди далі піде Сирський і чи зрештою Федоров повернеться в уряд?

“Війна може бути особливо складним випробуванням для демократій, де громадяни очікують мати право голосу і часом висловлюють своє невдоволення на вулицях”, – пише журналістка The New York Times Кетрін Бенхолд.

Її колега Ендрю Крамер в авторській колонці пояснює: українські лідери серйозно ставляться до вуличних протестів. У минулому вони вже приводили до повалення не одного уряду. Такі протести, як додає Крамер, вважаються однією з опор демократії в Україні та є контрастом з авторитарною системою Росії під керівництвом Володимира Путіна.

Отже, як пишуть NYT і The Guardian, Зеленський сподівається, що кадрові зміни у командуванні армії стримають обурення протестувальників, які вийшли на вулиці з вимогою усунути Сирського. Крім того, вибір Драпатого на посаду головкома, на думку оглядачів, має задовольнити протестувальників і через те, що генерал-майор публічно підтримав Федорова після його відставки з посади міністра оборони.

На думку авторів Financial Times, вибір на посаду головнокомандувача командира, який майже на 20 років молодший за 60-річного Сирського, уродженця Росії та офіцера радянської військової школи, засвідчує готовність Зеленського до зміни поколінь у Збройних силах.

Рішення замінити генерала Сирського кореспондент NYT в Україні Марк Сантора називає “серйозним розворотом” у позиції Зеленського, який, як нагадує журналіст, лише кілька днів тому “став на його бік” і звільнив міністра оборони Федорова.

Проте відставка Сирського була однією з вимог протестувальників , початковою ж і головною було поновлення Михайла Федорова на посаді міністра оборони.

The New York Times зазначає, що для багатьох українців Федоров уособлював “шлях до перемоги, заснований на технологіях, який міг би зберегти людські життя”, тоді як генерал Сирський став символом “найпохмуріших і найтяжчих реалій війни на виснаження”.

Чимало видань нагадують, що мітингарі встановили дедлайн до п’ятниці для повернення Федорова на посаду та пообіцяли “безстрокові протести”, якщо їх проігнорують.

Проте досі незрозуміло, якою може бути нова роль Федорова.

За даними джерел “Української правди”, під час розмови з президентом Федорову запропонували залишитися у владі на посаді, пов’язаній із технологічним напрямом.

Утім він відмовився: пояснивши це тим, що реалізувати його стратегію без реальних повноважень, які є лише в Міноборони, буде неможливо.

Як оцінюють Драпатого

Як пише NYT, генерал Драпатий, представник молодшого покоління українських офіцерів, здобув репутацію фронтового командира, який робить ставку на інновації, інтеграцію безпілотників і відповідальність командирів – ті напрями, що були в програмі реформ Федорова.

Генерал Драпатий, який командував Об’єднаними силами, користується повагою як в Україні, так і за її межами, зазначає NYT. За плечима в нього тривала й відзначена нагородами кар’єра.

На думку військового експерта, офіцера ЗСУ Дениса Ярославського, генерал Драпатий належить до “нового покоління неконвенційних українських командирів”.

“До тих, хто розуміє, що ми є учасниками найшвидше еволюціонуючої війни в історії людства, а технології, тактика та способи ведення бойових дій сьогодні змінюються швидше, ніж встигають переписуватися статути”, – каже Ярославський.

Водночас волонтер і громадський діяч Сергій Притула остерігається завищених очікувань від нового головкома.

“Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема з мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується”, – пише Притула.

Схожою є позиція військового аналітика Миколи Бєлєскова, який вказує на відповідальність обох сторін – як державного апарату, так і громадян – і, схоже, закликає до обережнішого оптимізму.

“В нас всі чекають дива від чергового головнокомандувача, але питання в тому що в нас і далі існує зачароване коло, коли державний апарат і громадяни очікують один від одного першого кроку на зустріч, який би в кінці дав би іншу ефективність на полі бою, – пише Бєлєсков. – Якщо це зачароване коло … не врегулювати, то через півроку чи максимум рік і цей головком буде тим, на кого вішають всіх собак за проблеми у війні – бо так зручно буде і політичній владі, і громадянам”.

Що далі з Сирським

Новим начальником генштабу ЗСУ замість Андрія Гнатова став генерал-майор Ігор Скибюк.

Водночас Гнатов і Сирський далі “служитимуть захисту нашої держави” – як саме, президент Зеленський не уточнив.

Військовий аналітик, координатор групи “Інформаційний спротив” Олексій Копитько звертає увагу, що в Україні для Олександра Сирського вже немає вищих військових посад.

“На місці генерального секретаря НАТО Марка Рютте я б уже телефонував генералу Олександру Сирському або навіть мчав до аеропорту, щоб завтра приїхати й особисто вмовляти його долучитися до Альянсу”, – пише Копитько.

Аналітик пояснює, що в світі є лише лічені генерали, які мають співставний за масштабом практичний досвід війни. Загалом, за його словами, таких людей близько півтора десятка: кілька американських генералів, кілька російських і Сирський.

“Ні турецькі, ні ізраїльські військові такого досвіду не мають. У європейських воєначальників, включно з британськими, навіть близько немає нічого подібного”, – додає експерт.

Зокрема, перелічує Копитько, українські головкоми мають досвід ведення повномасштабної війни не лише проти противника, який багаторазово переважає за ресурсами, але й в умовах революційної технологічної трансформації та масового переходу на озброєння західного зразка.

“Ми маємо справу з безпрецедентним для військових рівнем невизначеності та новизни. Саме це формує унікальні особливості як військової організації, так і всього суспільства”, – пише аналітик.

На його думку, призначити Сирського головою Військового комітету НАТО, ймовірно, неможливо, але “цілком логічно” було би знайти для нього таку роль, у якій він міг би привести європейські армії Альянсу до “належної форми”.