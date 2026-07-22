Четвер буде в Україні свіжим, не спекотним. На початку наступного тижня градуси підростуть, а на початку серпня ще й любителі спеки порадіють. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптикиню Наталю Діденко.

Четвер буде в Україні свіжим, не спекотним. Максимальна температура повітря 23-го липня становитиме +20+25 градусів, на сході та на південному сході +25+28 градусів – повідомила Діденко.

За її словами, дощі пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини, у східних областях плюс Запоріжжя та Крим. Найближчої ночі на Одещині зливи, грози, вдень попустить. На решті території України істотні опади малоймовірні.

У Києві погода – рахат-лукум! 23-го липня – білі хмарки, лагідне сонце, без дощу і температура повітря +23+25 градусів – додала Діденко.

За словами синоптикині, на початку наступного тижня градуси підростуть, а на початку серпня ще й любителі спеки порадіють.

Але це зарано для хорошого прогнозу, поки що – свіже повітря, локальні дощі, багато сонця – резюмувала Діденко.