На крайній півночі Норвегії, біля берегів країни у Баренцевому морі, знайшли ймовірні уламки російської ракети.

Про це повідомляє NRK, пише “Європейська правда”.

Підозрілі уламки виявили у воді норвезький рибалка Кеннет Стенсен та фотограф дикої природи Мортен Госванд поруч з містечком Кіберг. За словами останнього, довжина об’єкта становила майже 1,5 метра.

Про знахідку одразу повідомили на гарячу лінію норвезької армії, невдовзі прибули представники берегової охорони. До того часу ймовірну ракету вже знесло течією та хвилями у невідомому напрямку, проте напарники встигли зробити серію фотографій.

Речник оперативного штабу Збройних сил Норвегії у Боде Брін’яр Стордал зазначив, що з огляду на військову активність Росії у регіоні така знахідка не є несподіваною, оскільки неподалік час від часу проводяться морські стрільби і уламки може зносити до норвезьких берегів.

Він також зазначив, що подібні знахідки можуть залишатися небезпечними і що напарники вчинили абсолютно правильно, повідомивши у профільні органи.

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