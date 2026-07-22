Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді традиційно відзвітував про результати операцій «МоЛоЧКа» та Кримський рубильник off”.

Сьогодні він надав дані за 21-22 липня, передає Інше ТВ.

«МоЛоЧКа: +13 суден тіньового флоту попереджено вогнем протягом 48 годин 21-22 липня про недоцільність вештання акваторіями Азовського та Чорного морів у інтересах країни-агресора: 1 танкер, 10 суховантажів та 2 буксири.

Всього в період 6-22 липня в межах операції СБС “МоЛоЧКа” впольовано і уражено 196 плавзасобів у Чорному та Азовському морі: 126 – в Азовському морі, 70 – в Чорному морі.

Операція СБС “Кримський рубильник off” протягом 21-22 липня результативно охопила 13 енерговузлів та електропідстанцій у Криму (11) та інших частинах ТОТ (2). Загальний рахунок операції 1-22 липня склав 117 енергетичних цілей», – зазначив «Мадяр».

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