Понад пів мільйона гривень бюджетних коштів, призначених для поточного ремонту дорожнього покриття на території одного із мікрорайонів обласного центру, привласнив директор товариства з обмеженою відповідальністю з будівництва доріг. Нині слідчі повідомили зловмиснику про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Викрили злочинні дії підприємця слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що керівник підприємства, достовірно знаючи, що роботи з улаштування асфальтобетонного покриття виконані не в повному обсязі та не відповідають проєктній документації й вимогам державних будівельних норм, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями про їх належне виконання, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядної організації.

За результатами проведених перевірок та експертних досліджень поліцейські з’ясували, що своїми злочинними діями зловмисник завдав громаді збитків на понад 581 тисячу гривень.

Нині слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Санкції інкримінованих статей передбачають до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави. Триває досудове розслідування.