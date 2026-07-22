Так сказав президент Зеленський, підбиваючи підсумки українських ударів цієї ночі.

-Сьогодні було успішне ураження далекобійними санкціями України важливих цілей у Краснодарському та Ставропольському регіонах – логістичних центрів, що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями, а також ураження чергової нафтобази.

В акваторіях Чорного й Азовського морів уражено танкер і чотири суховантажі російського тіньового флоту. Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому – в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії. Слава Україні!

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Україна продовжує нищити логістичні хаби в РФ – після атаки горять ще 2 Wildberries (ВІДЕО)