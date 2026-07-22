Сьогодні, 22 липня, члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради підтримали рішення, спрямоване на посилення захисту тварин від жорстокого поводження та представництво інтересів громади у відповідних кримінальних провадженнях.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Як доповів заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов, у червні до міської ради звернулися органи Національної поліції з проханням забезпечити представництво інтересів територіальної громади у кримінальних провадженнях, пов’язаних із жорстоким поводженням з тваринами.

“Оскільки в Миколаєві працює профільне комунальне підприємство, яке займається захистом тварин, їх виловом і стерилізацією, пропонується надати йому повноваження представляти інтереси громади у таких справах”, – зазначив Набатов.

Відтепер КП «Центр захисту тварин» зможе брати участь у кримінальних провадженнях, взаємодіяти з органами досудового розслідування та представляти інтереси громади в судах.

Також рішенням передбачено внесення відповідних змін до Статуту КП «Центр захисту тварин», якими офіційно закріплять ці повноваження.

Це рішення є важливим кроком для посилення захисту тварин, ефективнішого реагування на факти жорстокого поводження та забезпечення належного представництва інтересів Миколаївської міської територіальної громади під час розгляду таких справ.

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