Податкова служба Миколаївщини продовжує забезпечувати платникам податків якісні адміністративні, консультаційні та інформаційні послуги, впроваджуючи сучасні сервіси та створюючи додаткові можливості для безбар’єрного доступу до податкових послуг.

Найбільш затребуваною серед громадян залишається послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. У першому півріччі 2026 року цією послугою скористалися майже 20,7 тис. громадян.

Стабільно високим попитом користується і послуга з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб про суми та джерела отриманих доходів і сплачених податків. Упродовж січня – червня поточного року її отримали 6,4 тис. громадян.

Крім того, за шість місяців 2026 року фахівцями податкової служби області зареєстровано 3,1 тис. програмних реєстраторів розрахункових операцій, 1,5 тис. книг обліку розрахункових операцій, 980 розрахункових книжок, 619 реєстраторів розрахункових операцій та 350 платників податку на додану вартість. Також суб’єктам господарювання надано 597 витягів з реєстру платників ПДВ.

Загалом станом на 01 липня 2026 року фахівці управління податкових сервісів ГУ ДПС у Миколаївській області надали майже 34,2 тисячі адміністративних послуг.

Слід зазначити, що на Миколаївщині забезпечено роботу чотирьох державних податкових інспекцій, на базі яких функціонують шість Центрів обслуговування платників та чотирнадцять пунктів обслуговування. Також в області працює пункт видачі електронних довірчих послуг, розташований у Миколаївській державній податковій інспекції за адресою: м. Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 24/2.

Водночас через пошкодження окремих адміністративних будівель унаслідок ворожих обстрілів платникам рекомендується завчасно уточнювати актуальну інформацію щодо режиму роботи підрозділів ДПС.

Податкова служба також закликає громадян активно користуватися сучасними електронними сервісами – «Електронним кабінетом платника» та мобільним застосунком «Моя податкова». Ці сервіси дають можливість у режимі реального часу переглядати податкові повідомлення-рішення, контролювати стан розрахунків з бюджетом та отримувати низку інших послуг без відвідування податкових органів.

Головне управління ДПС у Миколаївській області