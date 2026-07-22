ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» отримала чергову партію імунобіологічних препаратів, які найближчим часом будуть розподілені та доставлені до закладів охорони здоров’я Миколаївської області.

Про це повідомили в МОЦКПХ, передає Інше ТВ.

До області надійшло:

антирабічна вакцина для профілактики сказу – 1700 доз;

вакцина для профілактики вірусу папіломи людини (ВПЛ) – 1060 доз;

вакцина БЦЖ для профілактики туберкульозу – 6000 доз.

Забезпечення закладів охорони здоров’я вакцинами є важливою складовою системи громадського здоров’я, адже своєчасна імунізація допомагає попередити розвиток небезпечних інфекційних захворювань, зменшити ризик тяжких ускладнень та зберегти життя.

Антирабічна вакцина застосовується для екстреної профілактики сказу після контакту з тваринами, які можуть бути носіями вірусу. Сказ є смертельно небезпечним захворюванням, однак своєчасно розпочатий курс вакцинації практично повністю запобігає його розвитку.

Вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) є ефективним засобом профілактики інфекції, що може призводити до розвитку низки онкологічних захворювань, зокрема раку шийки матки. Щеплення дозволяє значно знизити ризик інфікування найбільш небезпечними типами вірусу.

Вакцина БЦЖ забезпечує захист дітей від тяжких форм туберкульозу, особливо в ранньому віці. Саме тому вакцинація новонароджених є одним із найважливіших заходів профілактики цього захворювання.

Після завершення розподілу вакцини будуть доставлені до закладів охорони здоров’я області, де стануть доступними для проведення профілактичних щеплень відповідно до чинного Календаря профілактичних щеплень та медичних показань.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина отримала велику партію вакцин для профілактики інфекційних захворювань як у дітей, так і дорослих (ФОТО)