Директор ФБР Каш Патель розповів про підсумки роботи свого відомства для забезпечення безпеки на Чемпіонаті світу-2026. За його словами, мундіаль, що завершився, став найбільшою спортивною подією в історії людства.

При цьому Патель наголосив, що США як держава впоралася із забезпеченням безпеки на турнірі.

Про це він написав у своєму X.

The 2026 FIFA World Cup was the largest sporting event in the history of the world, shattering previous attendance record by double digits. America- we got it done, ZERO major security incidents across our nation while we hosted the equivalent of 78 super bowls in 38 days, along… pic.twitter.com/EahCo1SD6Y — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) July 20, 2026

“Під час проведення турніру, який за своїм масштабом можна порівняти з 78 Супербоулами за 38 днів, у нашій країні не сталося жодного серйозного інциденту, пов’язаного з безпекою. Крім того, було організовано 40 базових таборів команд, незліченну кількість фан-зон і святкувань майже в кожному штаті”, — наголосив Патель.

При цьому директор ФБР неодноразово відзначив роль президента Дональда Трампа в тому, що Чемпіонат світу пройшов без проблем. Зокрема, він згадав про початок роботи Оперативної групи Білого дому з підготовки до ЧС, яка була створена 16 місяців тому (ймовірно, йдеться про січень 2025 року, коли Дональд Трамп став президентом вдруге — ред.)

Загалом ФБР залучило майже 5 тисяч співробітників із центрального апарату, регіональних і міжнародних представництв для роботи в 16 містах-господарях.

Він також подякував федеральним, штатним та місцевим партнерам за залученість. Патель назвав це наймасштабнішим залученням ресурсів за всю історію ФБР для забезпечення безпеки будь-якого заходу.

“Ми також створили перший у своєму роді навчальний центр із протидії безпілотним літальним апаратам (counter-UAS), де до чемпіонату світу проходили підготовку правоохоронці з усієї країни. Також ми перехопили понад 700 безпілотників поблизу повітряного простору, визначеного для об’єктів ФІФА. Попри те, що одночасно проходили UFC 250, SAIL 250, State Fair 250 та багато інших заходів, ми забезпечили найбезпечніший і найкраще захищений чемпіонат світу в історії”, — наголосив він.

Наприкінці директор ФБР ще раз виголосив подяку Дональду Трампу, а також ФІФА, Міністерству внутрішньої безпеки США (DHS), Оперативній групі Білого дому з підготовки до чемпіонату світу та її директору Ендрю Джуліані за допомогу у забезпеченні безпечного проведення мундіалю.

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