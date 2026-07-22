Контррозвідка Служби безпеки запобігла ще одному теракту у Миколаєві. За результатами дій на випередження затримано агента рф, який готував убивство військового Сил оборони за допомогою саморобної бомби.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він закладав вибухівку під авто українського воїна.

Як з’ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований ворогом мобілізований з Баштанського району. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.

Після агентурного інструктажу фігурант провів дорозвідку поблизу автомобіля потенційної «цілі» і доповів куратору з рф про готовність до теракту.

Далі агент отримав від російського спецслужбіста координати схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій (СВП) і потім намагався непомітно встановити його під авто українського захисника.

Крім того, під час документування злочину було встановлено, що дезертир отримав від ворога ще одне завдання – реєструвати для рашистів супутникові термінали Старлінк.

Встановлено, що спочатку зловмисник оформив пристрій інтернет-зв’язку на себе і передав відповідні реквізити куратору з рф.

Згодом він намагався залучити до підпільної реєстрації Старлінків свою дружину та десятьох наркозалежних, які погодилися надати свої паспортні дані в обмін на обіцянку грошей «на дозу».

У разі отримання доступу до супутникових терміналів, ворог планував задіяти їх для коригування ракетно-бомбових, артилерійських та дронових атак на південному фронті.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, з якого він координував свої дії з куратором від країни-агресора. Незаконно зареєстрований ним Старлінк заблоковано.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Миколаївській областях за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.