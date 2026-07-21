Вчора, 20 липня, до поліцейського офіцера Сухоєланецької громади звернувся службовець старостату з повідомленням про те, що у селі Бузьке чоловік вбив безпритульну тварину. За словами заявника, подія сталась ввечері 19 липня.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місце скоєння злочину прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції №6 Миколаївського райуправління. У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили та опитали свідків події.

Вжитими заходами поліцейські встановили 56-річного місцевого жителя, причетного до спричинення смертельного поранення тварини. Подія сталася на одній із вулиць села, неподалік домівки зловмисника. Свої дії чоловік пояснив тим, що саме цей собака неодноразово нищив його домашню птицю. Смертельне поранення собаці наніс із рушниці, на яку має відповідний дозвіл на зберігання носіння зброї, а потім викинув тіло тварини на смітник.

Поліцейські оглянули місце події, де слідчі вилучили тіло тварини. Також правоохоронці вилучили зброю і набої, а у свідків – відеозапис, на якому зафіксовані обставини події. Речові докази будуть направлені на проведення експертних досліджень, висновки яких долучаться до матеріалів кримінального провадження.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, попередньо, за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років ув’язнення.

Нині поліцейські встановлюються усі обставини події, досудове розслідування триває.

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