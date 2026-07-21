Є перша реакція Михайла Драпатого на призначення Головкомом.

-Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби.

Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність.

Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс.

Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу.

Слава націі. Смерть ворогам.

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