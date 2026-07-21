Впливова американська блогерка Лора Лумер, відома ультраправими поглядами, теоріями змов і поширенням російських наративів, приїхала до України.

“Я не в Росії, бо я не пропагандистка”, – написала вона в соцмережах.

Що відомо про Лумер, її погляди на російсько-українську війну та вплив на Дональда Трампа?

33-річна Лора Лумер є прихильницею ультраправого крила Республіканської партії – руху MAGA (Make America Great Again – у перекладі з англійської “Зробімо Америку великою знову”), пише ВВС.

Вона має 2 мільйони підписників у X, 135 тисяч – на Truth Social, ще 88 тисяч – на платформі з подкастами rumble.com.

В Україні Лумер була відома своєю антиукраїнською риторикою та кремлівськими наративами, які вона поширювала в соцмережах. Вона писала про начебто “нацистів” в Україні, виступала проти надання американської військової та фінансової допомоги Києву, ставила під сумнів контроль за використанням цієї допомоги.

“Воєнні злочини чинить Україна. Росія лише намагається захистити свій суверенітет як держава, і саме так повинні чинити всі країни”, – наводить її старий твіт, опублікований напередодні Різдва 2022 року, видання Texty.org.ua. У червні 2024 року Лумер очолила “хейт-кампанію” проти команди видання у Х.

В Україні вона вперше. Як нагадує колишній кореспондент “Голосу Америки” Остап Яриш, в лютому 2024 вона писала:

“Мені справді не подобається Україна. Я там ніколи не була. Але на згадку не спадає нічого хорошого, коли думаю про Україну. Зате в мене немає жоднісінького поганого відчуття щодо Росії.”

Лумер є авторкою кількох колонок для Russia Today, про що нагадала зокрема пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, реагуючи на повідомлення про візит блогерки до Києва. Лумер це підтвердила.

Лумер і зміна вектора

Проте близько місяця тому, після понад 4 років повномасштабної війни Росії проти України, позиція активістки змінилася.

У червні вона заявила, що роками була жертвою російської пропаганди і що усвідомила, “наскільки руйнівною є російська дезінформація”.

Підпис до фото,Лора Лумер – одна з найвпливовіших MAGA-активісток

Тепер, на думку Лумер, російська пропаганда “руйнує MAGA, послаблює Америку, тероризує союзників США та допомагає Ірану й Китаю вбивати американців, тоді як Росія вбиває українців, які прагнуть допомогти Сполученим Штатам у масовому виробництві дронів і ракет для зміцнення нацбезпеки США”.

“Росія перейшла межу, ставши на бік Ірану, поки той поширює теорії змови про Джеффрі Епштейна, щоб підірвати авторитет президента Трампа, видає себе за захисника християнства, одночасно масово вбиваючи сотні тисяч українських християн, а також підтримує Іран, коли там вигукують “Смерть Америці”, – йдеться в одному з останніх її дописів у X.

Зрештою інфлюенсерка почала критикувати журналіста Такера Карлсона, відомого зокрема своїм компліментарним інтервʼю з Володимиром Путіним, з яким ще донедавна ділила прокремлівські меседжі.

Перша поїздка в Україну

Відповідаючи на допис Симонян, Лумер заявила, що рада бути в Україні, а дістатися “було важко через російських терористів, які знищили повітряний простір”.

“Після 30 годин дороги я з нетерпінням чекаю можливості показати мільйонам прихильників Трампа та американцям, наскільки жорстокою є Росія і чому Сполучені Штати можуть стати наступною ціллю”, – написала блогерка.

Вона заявила, що хоче побачити Україну на власні очі і що спробує знайти підтвердження тій пропаганді, “якою її годували”.

Підпис до фото,Після приїзду до Києва Лумер опублікувала серію фото з пошкодженого обстрілом McDonald’s на Лук’янівці

Вже у перший день поїздки, як помітив Яриш, Лумер зробила серію дописів, які сумарно зібрали понад 1,5 млн переглядів у X. В них вона розповідає зокрема про викрадення росіянами українських дітей, допомогу Росії Ірану, а також начебто втручання Росії та Китаю в американські вибори.

Вона зазначає, що цієї інформації бракувало на майданчиках MAGA-блогерів, і виглядає, що Лора Лумер налаштована це змінити.

З української сторони на допис блогерки про те, що вона їде до України, відреагував Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу президента.

“Приємно бачити, що ви їдете до України – це єдиний правильний спосіб познайомитися з її людьми та зрозуміти, за що вони борються”, – написав Кислиця.

Конспірологиня, “горда ісламофобка”, прихильниця Трампа

Лора Лумер народилася в Аризоні у 1993 році. Вона називає себе журналісткою-розслідувачкою, була активісткою й коментаторкою в організаціях Project Veritas і Infowars, заснованій ультраправим конспірологом Алексом Джонсом.

Вона двічі – у 2020 та 2022 роках – безуспішно балотувалася до Конгресу.

У минулому Лумер робила расистські, сексистські, гомофобні та ісламофобські висловлювання. Вона називала іслам “раком”, використовувала хештег #proudislamophobe (“пишаюся своєю ісламофобією”) і одного разу, як нагадує The New York Times, схоже, схвально відреагувала на загибель мігрантів, які намагалися перетнути Середземне море.

У 2018 році, після того як Twitter заблокував її акаунт через поширення антимусульманського контенту, Лумер прикувала себе наручниками до штаб-квартири компанії в Нью-Йорку.

Пізніше вона перелізла через паркан біля будинку тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, щоб протестувати проти іммігрантів.

Зараз активістка відома своєю підтримкою Дональда Трампа та теоріями змови, які вона поширює. Серед іншого, вона стверджувала, що колишня віцепрезидентка Камала Гарріс не є темношкірою, а також, що син мільярдера Джорджа Сороса начебто надсилав завуальовані повідомлення із закликами до вбивства Трампа.

Через такі публікації її заблокували на низці платформ, зокрема у Facebook та Instagram.

За словами самої Лумер, сервіси Uber і Lyft також заборонили їй користуватися їхніми послугами після образливих висловлювань на адресу водіїв-мусульман.

Близько до президента

Лора Лумер відвідує заходи на підтримку Дональда Трампа, а також раніше з’являлася в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Минулого року вона летіла з Трампом його літаком до Айови, де під час одного із заходів він згадав її зі сцени.

“Ви хочете, щоб вона була на вашому боці”, – сказав Трамп. Колишній президент також поширював кілька її відео у своїй соціальній мережі Truth Social.

Лумер супроводжувала Трампа під час передвиборчої кампанії, що викликало занепокоєння в частини республіканців щодо того, який вплив вона може мати на нього.

Дехто навіть покладав на неї відповідальність за низку безпідставних заяв, які він зробив під час президентських дебатів, зокрема за теорію змови про те, що гаїтянські мігранти в Огайо їдять домашніх тварин.

За даними The New York Times, Трамп розглядав можливість найняти Лумер для роботи у своїй виборчій кампанії, але відмовився від цієї ідеї після того, як його старші радники висловили занепокоєння, що вона може зашкодити його виборчим перспективам.

Хоча блогерка не обіймає офіційно жодної посади в адміністрації американського президента, чимало оглядачів вказують, що вона має вплив на її політику.

Приклад наводить журналістка американського видання Independence Avenue Media Марія Уляновська. Після того як інфлюенсерка публічно розкритикувала програму лікування дітей із Гази та закликала держсекретаря Марко Рубіо звернути на неї увагу, назвавши це “імпортом терористів”, Держдеп США оголосив про призупинення видачі гуманітарних медичних віз для палестинців і початок додаткових перевірок.

У квітні минулого року Лумер знову опинилася в центрі уваги після повідомлень про те, що вона начебто стояла за нещодавнім звільненням президентом Трампом високопосадовців Ради національної безпеки.

За повідомленнями медіа, Лумер закликала Трампа звільнити конкретних співробітників, яких вона вважала недостатньо відданими йому.

Хоча президент США заперечив “будь-яку роль” інфлюенсерки у цих звільненнях.

Лумер написала в X, що генерал Го, керівник Кіберкомандування США та Агентства національної безпеки, а також його заступниця Венді Ноубл були звільнені через те, що “були нелояльними до президента Трампа”.

У телефонній розмові з BBC Лумер заявила, що було б “недоречно” розкривати подробиці її зустрічі з Трампом.

Нагадаємо, MAGA-блогерка та недавня прихильниця РФ Лора Лумер приїхала в Україну (ВІДЕО)