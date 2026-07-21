Про це президент Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

-Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ.

Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше.

Зеленський також сказав, що запропонував Федорову достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави.

Що відомо про Драпатого

У травні 2014 року був командиром батальйону 72-ї бригади під час звільнення Маріуполя. Саме він керував проривом української бронетехніки до центру міста та перебував у БТРі на відомому відео.

▫️Кадровий танкіст, який бере участь у російсько-українській війні з 2014 року.

▫️Брав участь у боях на Донбасі, а після удару під Зеленопіллям організував виведення військових із-під вогню.

▫️Із червня 2025 року — командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

▫️Вважається одним із найавторитетніших польових командирів ЗСУ та неодноразово очолював найважчі напрямки.

▫️Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, Герой України, відзначений також Хрестом бойових заслуг.