Михайло Федоров тримає інтригу і не каже, чи прийме пропозицію Зеленського, але призначення нового Головкома привітав:

-Вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача Збройних сил України!

Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути.

Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки.

Зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

Це вже важлива частина історії України.

Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки.

Дякую всім причетним! – написав Федоров.

Нагадаємо, зеленський повідомив, що запропонував Федорову достойну позицію у владі, яка дозволила б об’єднати технологічну складову нашої держави.

Відомо також, що завтра у Зеленського і Федорова має відбутися ще одна зустріч.