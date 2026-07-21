В Україні пропонують по-новому відстежувати платіжні операції.

Зокрема планується посилити їхній моніторинг: увагу звертатимуть на велику кількість карток без очевидної потреби, зміну пристроїв, масові перекази багатьом отримувачам та швидкість перерахування отриманих коштів.

Це має допомогти банкам та іншим учасникам ринку швидше виявляти нетипові платежі, шахрайські схеми та випадки неправомірного використання платіжної інфраструктури.

Про це повідомили в Національному банку України, який вже виніс на громадське обговорення проєкт відповідної постанови – воно триватиме до 31 липня, пише OBOZ.UA.

У фінрегуляторі наполягають, що ухвалення такого документу:

створить єдині підходи до моніторингу транзакцій та управління ризиками для банків, платіжних установ й організацій електронних грошей;

дозволить швидше виявляти нетипові платежі, шахрайські схеми та випадки міскодингу.

Після ухвалення та набрання чинності постановою учасники ринку повинні будуть впродовж 90 календарних днів адаптувати свої внутрішні процедури до нових правил.

Ризик-орієнтований підхід та три рівні перевірки

НБУ пропонує впровадити градацію платіжних операцій залежно від їхнього рівня ризику:

низький ризик: платежі проходять повністю автоматично;

середній ризик: банк може тимчасово призупинити операцію для додаткового підтвердження клієнтом (наприклад, через додаткову автентифікацію);

високий ризик: транзакцію зупиняють до завершення повноцінної перевірки або надання документів.

Окрему увагу регулятор приділяє боротьбі з міскодингом (використанню неправильних MCC-кодів для приховування реальної діяльності торговців), щоденній звірці даних за унікальними ідентифікаторами та виявленню несанкціонованих платежів.

Що може викликати запитання в банку

Проєкт регулятора містить перелік із 16 сигналів, за наявності яких установа повинна почати додаткову перевірку. Серед них:

Маніпуляції з рахунками/картками

Наявність великої кількості карток без очевидної потреби, зміна пристроїв, IP-адрес чи контактних даних, а також використання однакових цифрових параметрів різними користувачами.

Аномальна частота й географія

Понад 10 поповнень рахунку менш ніж за годину; швидке перерахування отриманих коштів далі з мінімальним залишком; географічно неможливі операції з різних регіонів за короткий проміжок часу.

Підозрілі транзакції

Систематичні перекази на картки фізосіб з ознаками прихованого бізнесу; масові перекази багатьом отримувачам (або навпаки); отримання виграшів в азартних іграх без попереднього поповнення рахунку; регулярні великі операції з кредитами.

Впровадження штучного інтелекту

Вперше на рівні нормативного документа НБУ прямо передбачає використання штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання для аналізу платіжної поведінки клієнтів. Фінансові установи зможуть використовувати ШІ-моделі для пошуку аномалій, але будуть зобов’язані регулярно контролювати якість їхньої роботи, оновлювати дані та проводити тестування.

Важливо пам’ятати: нові процедури контролю операційних ризиків не замінюють обов’язковий фінансовий моніторинг у сфері протидії відмиванню коштів, а доповнюють його. Ефективність систем моніторингу щороку оцінюватиметься внутрішнім аудитом банків, а у разі сумнівів установи матимуть право вимагати підтверджувальні документи або застосовувати додаткову перевірку клієнта.

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