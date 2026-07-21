Лукашенко заявив, що лінивим чиновникам кайданки не допоможуть, а от ліс на кордоні – інша справа. Що буде відправляти чиновників, які не впоралися з роботою, на кордон з Україною, де за його дорученням розмістилися сили спеціальних операцій.

-Це не означає, що ми на когось нападати будемо, а то зараз знову…Ми ні на кого не нападаємо, ми забезпечуємо свою безпеку. Нелегко -комарики, мошки й таке інше – отуди їх. В армію, звичайними солдатами. Тиждень підготовки – гранатомет, кулемет – і туди. Всіх туди, хто не виконає мій наказ. Будь-який чиновник — з уряду, облвиконкому, райвиконкому — в господарство: на трактор, комбайн. Не вмієш крутити гайки — будеш помічником, підноситимеш снаряди. Будь-яке невиконання — в армію. Нехай там служить. У лісі сидітиме — там теж потрібні кадри.