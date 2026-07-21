З урахуванням того, що російські НПЗ закриваються, Росія не може експортувати стільки нафтопродуктів, скільки вона б хотіла своїм традиційним клієнтам.

Якщо європейські банки переглянуть своє рішення, щоб проєкти нафтогазової інфраструктури знову могли отримати інвестиції, Азербайджан зможе значно збільшити експорт природного газу та нафти до Європи.

Про це сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За його словами, сьогодні азербайджанський природний газ постачається до 10 держав-членів Європейського Союзу, і це “значний внесок в енергетичну безпеку Європи”.

“Азербайджан також експортує сиру нафту до Німеччини. У майбутньому так звана зелена енергія також експортуватиметься до Європи. Тому наша співпраця в галузі енергетичної безпеки стане ще ширшою”, — сказав президент.

Він також наголосив, що Азербайджан може значно збільшити експорт природного газу та нафти до Європи, замінивши енергоносії з Росії, яка через війну втрачає енергоінфраструктуру.

“Російська енергетична інфраструктура руйнується та виводиться з експлуатації. РФ більше не в змозі постачати всім своїм партнерам достатньо газу та нафти. Ми не повинні відмовлятися від зеленого порядку денного, але водночас європейські банки повинні переглянути своє рішення, щоб проєкти нафтогазової інфраструктури знову могли отримати інвестиції. Якщо це станеться, Азербайджан зможе значно збільшити свій експорт природного газу та нафти до Європи, зокрема в Німеччину”, — сказав Алієв.