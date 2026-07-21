Тисячі прихильників індійського молодіжного руху «тарганів» протестували в Делі у вівторок, через день після жорстоких зіткнень з поліцією, і попри обіцянку прем’єр-міністра Нарендри Моді покарати тих, хто стоїть за витоком інформації про провалені іспити. Понад 5000 протестувальників зібралися на місці протесту Джантар Мантар у Делі після того, як їхній марш до парламенту з вимогою відставки міністра освіти Дхармендри Прадхана завершився жорстокими зіткненнями з поліцією в понеділок, пише Reuters.

Коментарі Моді, про які повідомляв міністр кабінету міністрів, були його першими з цієї теми після витоку екзаменаційних білетів для національного вступного тесту до медичного факультету в травні.

Витік інформації торкнувся 2 мільйонів молодих людей і змусив близько десятка студентів накласти на себе руки, повідомляють місцеві ЗМІ.

Гнів молоді та протести проти іспитів стали найбільшим викликом для прем’єр-міністра на його третьому терміні.

Поліція Делі повідомила, що майже 180 людей, включаючи 118 співробітників служби безпеки та поліції, а також 60 протестувальників, отримали поранення внаслідок зіткнень у центрі Делі.



Засновник партії «Тарган Джанта» (CJP), руху, який розпочався як онлайн-сатира, заявив, що понад 150 протестувальників проходять лікування в лікарні.



ЛІДЕРА ОПОЗИЦІЇ РАХУЛ ГАНДІ ЗАТРИМАНО

Кілька десятків членів головної опозиційної партії Індії Конгрес, включаючи Рахула Ганді та його сестру Пріянку Вадру, які теж протестували проти розгону протестів біля будинку Моді у вівторок, перш ніж їх затримала поліція, повідомляє інформаційне агентство ANI.

Один із протестувальників тримав плакат з написом «Демократія стікає кров’ю, коли голоси б’ють», а деяких членів Конгресу затримала поліція, як показали телевізійні кадри.



Моді сказав законодавцям свого правлячого альянсу, що уряд негайно відреагував на отримання повідомлень про порушення під час іспитів, і 13 осіб було заарештовано та ув’язнено, сказав міністр парламентських справ Кірен Ріджіджу.

Моді також сказав, що повторний іспит було успішно проведено.

«Прем’єр-міністр сказав… що для того, щоб майбутнє молоді не було поставлено під загрозу… усі повинні об’єднатися, щоб забезпечити вжиття суворих заходів, покарання винних та створення надійної системи», – сказав Ріджіджу.

БІЛЬШЕ НА МАРШ НЕ ВИЙДУТЬ

Рух CJP заявив, що продовжить свій антиурядовий протест, але не буде йти маршем до парламенту, оскільки боїться, що його прихильників знову поб’є поліція.

Цей багатомісячний рух заручився підтримкою мільйонів молодих індійців покоління Z, які вимагають відставки Прадхана. CJP стверджує, що витік документів у травні був ознакою глибоко вкоріненої корупції в освіті.

Засновник CJP Абхіджіт Діпке вибачився перед прихильниками, особливо перед жінками, яких, за його словами, побили поліцейські-чоловіки.

Поліція Делі заявила, що протестувальники «продемонстрували неслухняну, агресивну та насильницьку поведінку» та «навмисно порушили чинні заборонні накази».

Рух активізувався після підтримки активіста Сонама Вангчука, який розпочав голодування 28 червня, але в суботу був примусово переведений поліцією до лікарні.

СУД ДОЗВОЛИВ ПЕРЕВІСТИ АКТИВІСТА ДО ПРИВАТНОЇ ЛІКАРНІ

У вівторок Високий суд Делі дозволив перевести лауреата премії Magsaysay до приватної лікарні після клопотання його дружини, в якій стверджувалося, що його незаконно затримали.

Судове рішення виконує одну з трьох вимог протестувальників.

За словами представників партії, міністр охорони здоров’я Дж. П. Надда після зустрічі з двома лідерами в понеділок попросив час обговорити свої вимоги в уряді.

Вимоги включають звільнення Вангчука, відставку Прадхана та компенсацію в розмірі 10 мільйонів рупій (104 000 доларів США) кожному приблизно для родин десятка студентів, які покінчили життя самогубством після витоку інформації.

Зростання популярності партії відображає розчарування серед молодих індійців, зокрема через брак робочих місць, а також витік інформації з іспитів, що, за їхніми словами, трапляється часто.