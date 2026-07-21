У Москві знайшли повішеним колишнього директора терміналу ділової авіації аеропорту Шереметьєво Олексія Коршенка. Саме у цьому терміналі обслуговувався літак засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина перед останнім рейсом. 57-річного Коршенка виявили мертвим ще 6 червня на балконі його квартири на вулиці Флотській. За даними МК, слідство розглядало версію самогубства. Колеги загиблого розповіли, що його несподівано звільнили приблизно за три тижні до смерті, пише The Moscow Time.

Коршенко мав відношення до створення терміналу ділової авіації Шереметьєво, який запрацював у 2011 році. Саме там обслуговувався літак Embraer Legacy 600 Пригожина влітку 2023-го. Після вильоту 23 серпня бізнес-джет зазнав катастрофи у Тверській області. Усі, хто був на борту, загинули.

За даними ВЧК-ОГПУ, Коршенко міг володіти інформацією про події навколо літака перед вильотом. Під час технічного обслуговування на борту виявили дві серйозні поломки, одна з яких стосувалася турбохолодильника. Агрегат планували замінити на заздалегідь куплений у США, проте той раптово виявився пошкодженим, і тоді послугу надала компанія «Протектор». У цьому турбохолодильнику міг бути закладений вибуховий пристрій, пише канал.

“Протектор” належить Павлу Провоторову, який, за даними “ВЧК-ОГПУ”, близький з колись “правою рукою” лідера ОЗУ Аслана Гагієва (Джако) Аркадієм Берковичем (він же Артур Хабібуллін та Андрій Петров). Сам Джако розповідав, що одним із його добрих друзів був перший заступник директора ФСБ Сергій Корольов. Вранці на день вильоту літак Пригожина під приводом покупки відвідували співробітники компанії «Русджет», якою на той момент керував Беркович.

Після катастрофи заступник начальника відділу транспортної безпеки Росавіації Павло Тонкошкуров, який прибув до терміналу для перевірки, зміг опитати співробітників обслуговування та заправки, але не отримав доступу до засобів об’єктивного контролю (камер, інтроскопів) та документації. Йому передали лише акт огляду літака Пригожина, який було знайдено на місці стоянки борту. Папір відразу вилучили співробітники ФСБ.

23-24 червня 2023 року Пригожин організував збройний заколот. Бойовики “Вагнера” ​​зайняли штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону і рушили на Москву, вимагаючи відставки тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу. Дорогою найманці збили кілька російських літаків та гелікоптерів. Заколот завершився завдяки посередництву президента Білорусі Олександра Лукашенка. За два місяці літак Пригожина розбився.

За офіційною версією, причиною катастрофи міг стати вибух гранати на борту. Джерела у російській та західній розвідках говорили The Wall Street Journal, що за ліквідацією Пригожина стояв тодішній секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.