Росія вперше з 2013 року не має жодного військового корабля в Середземному морі.

Про це повідомила спільнота Russian Forces Spotter у соцмережі X, передає УНІАН.

Згідно повідомлення, повну відсутність російських бойових кораблів у регіоні зафіксували 1 липня. Однією з ключових причин стало рішення Туреччини після початку повномасштабної війни РФ проти України закрити протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів країн, які беруть участь у бойових діях.

Анкара застосувала положення Конвенції Монтре, що фактично позбавило Чорноморський флот Росії можливості регулярно перекидати кораблі між Чорним і Середземним морями.

Ще одним важливим фактором стали політичні зміни в Сирії. Після зміни влади наприкінці 2024 року Москва втратила звичні умови для використання пункту матеріально-технічного забезпечення в Тартусі, який роками був головною опорною базою російського флоту в регіоні.

Крім того, частину російських кораблів перекинули на інші напрямки. Зокрема, окремі судна нині супроводжують державні та спеціальні кораблі РФ у північній частині Європи, зокрема поблизу узбережжя Великої Британії.

Останню активність російського флоту в Середземному морі зафіксували в червні.

Як повідомляло Інше ТВ, За вчора українські СБС уразили ще 13 суден «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях, загалом – 172