У польському місті Битів троє чоловіків, громадян України, могли побити 36-річного місцевого жителя та його партнерку. Чоловік помер у шпиталі. Ситуацію вже прокоментував посол України у Польщі Василь Боднар, пише ВВС.

Інцидент стався 9 липня в центрі невеликого міста Битів (Поморське воєводство, близько 100 км від Ґданська). Троє чоловіків віком 28, 30 і 37 років напала на пару: 36-річного чоловіка та 44-річну жінку.

Потерпілого у важкому стані госпіталізували до лікарні. За два дні, 11 липня, він помер у лікарні.

Розголосу справі надав політик правої партії “Право і справедливість”, за сумісництвом керівник організації “Центр моніторингу антиполонізму” Даріуш Матецький, який спершу лише опосередковано натякнув, що нападниками були українці. Згодом він опублікував підтвердження – лист від місцевого відділку поліції, в якому йдеться, що всі троє були громадянами України.

За даними газети Wyborcza, загиблий не знав нападників. Відомо, що в день інциденту вони випадково познайомилися на вулиці й вирішили разом випити алкоголь у квартирі одного із затриманих. Там виникла сварка, яка згодом перенеслася на вулицю.

Причиною конфлікту нібито стала неналежна поведінка одного з учасників застілля щодо 44-річної жінки. Однак, як зазначає Gazeta Wyborcza, жоден із затриманих не визнає своєї участі в побитті та не співпрацює зі слідчими.

Усім трьох суд відправив під тимчасовий арешт на 3 місяці. Їм висунули обвинувачення в побитті, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Втім ця кваліфікація може змінитися після офіційного висновку судмедексперта, який уже вказав, що смерть потерпілого настала внаслідок побиття. За це передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Керівниця районної прокуратури в Битові Малгожата Яцковська-Борек, як передає видання Wirtualna Polska, також зауважила, що в публічному просторі з’являються згадки про національність потерпілих і підозрюваних. За її оцінкою, відповідно до доказів, “вона не мала жодного значення” у цій справі.

Слідчі, за даними видання, також вказують на іншу причину конфлікту.

“Мотиви не мали жодного зв’язку з національністю. Конфлікт почався з того, що один із майбутніх підозрюваних захотів ближче познайомитися з жінкою в присутності її цивільного партнера. Від цього все й почалося”, – підкреслила районна прокурорка.

За інформацією, переданою прокуратурою, жінка “не повідомляла, що під час цього інциденту хтось використовував висловлювання, пов’язані з національністю, або ображав когось на цьому ґрунті”.

Під дописами поліції та депутата Матецького – хвиля негативних і навіть ненависних коментарів на адресу українців. У відповідь на це мережею почала ширитися статистика, яка нібито має доводити, що українці вчиняють менше злочинів, ніж поляки.

BBC News Україна перевірила цю інформацію. За даними поліції, які публікує видання Onet, у 2025 році українці були причетні до близько 2% усіх злочинів, тоді як загалом у Польщі проживало близько 1,67 млн українців – це близько 4,3% населення країни. Водночас 96,5% злочинів у Польщі вчинили поляки, які становили близько 94% населення країни.

Водночас, за даними головної комендатури поліції, наданих виданню Rzeczpospolita, випливає, що в Польщі зростає кількість нападів на українців.

Rzeczpospolita наводить статистику: у 2024 році громадяни України, які перебували в Польщі, подали 267 заяв про злочини на ґрунті ненависті. У 2025 році таких повідомлень було дещо більше – загалом 275. Натомість у 2026 році лише за перше півріччя подали 180 таких заяв. Це означає, що якщо ця динаміка збережеться, до кінця року кількість таких випадків може сягнути 360 – це на 35% більше інцидентів порівняно з 2024 роком.

Однак ця статистика відображає лише ті випадки, про які відомо поліції, тож реальні масштаби агресії в стосунку до українців можуть бути суттєво більшими. Про це говорить зокрема очільник польського Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки Конрад Дульковський.

Ще у вересні минулого року, як тоді розповідав Дульковський у розмові з BBC News Україна, Центр моніторингу проявів расизму та ксенофобії отримував 60% усіх скарг саме від українців.

Сьогодні ж, за словами правозахисника, ситуація стає дедалі гіршою.

“Ми бачимо, що відбувається: політики вже майже перестали приховувати це й просто заробляють політичний капітал на ненависті до українців”, – пояснює Дульковський.

Реакція України

Мер міста Хелм і громадський радник президента Польщі Якуб Банашек спершу висловив обурення через брак реакції з українського боку.

“Останніми днями ми обурювалися поведінкою поляка щодо молодої українки. І справедливо – для такої поведінки немає жодного виправдання. Чи обурюємося ми поведінкою українців, які вбили поляка?” – написав він у X.

З цим питанням він звернувся зокрема до міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та посла Василя Боднара.

“Кожне життя має однакову цінність. Жоден народ не є обраним народом”, – додав Банашек.

Згодом він отримав коментар посла Боднара, який “однозначно й рішуче” засудив злочин, скоєний громадянами України у Битові.

“Немає жодного виправдання таким жорстоким діям у цивілізованому суспільстві. Ніхто не має права позбавляти життя іншу людину!” – написав він у соцмережах.

Консульство України в Ґданську від імені “всієї української спільноти” висловило співчуття близьким загиблого.

“У цей надзвичайно важкий час ми поділяємо ваш біль та скорботу”, – додали там.

Водночас диппломати зазначили, що Польща є правовою державою і вони довіряють польській правоохоронній та судовій системі.

“Кожен повинен понести справедливе покарання за вчинений злочин, після доведення його вини. Сподіваємося на об’єктивне та неупереджене розслідування всіх обставин цієї трагедії”, – написали в консульстві.

​Водночас там наголосили, що цей “трагічний і неприпустимий” вчинок окремих осіб не повинен кидати тінь на решту українців, які живуть у Польщі.

“Закликаємо всіх зберігати взаємоповагу, людяність та не піддаватися спробам розпалювання міжнаціональної ворожнечі на тлі цієї трагедії”, – зазначили там.