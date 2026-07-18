Михайлу Федорову на Банковій можуть запропонувати стати miltech czar. Водночас обговорюють заміну Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача Збройних Сил України. Партнери очікують, що ексміністр оборони погодиться, — власні джерела ZN.UA у Вашингтоні.

Як зазначає ІншеТВ, термін “miltech czar” (від miltech — військові технології, та czar — неформальний титул високопосадовця з широкими повноваженнями) означає ключову фігуру в уряді чи оборонному секторі, яка керує розвитком, фінансуванням та впровадженням інноваційних військових розробок (дронів, ШІ, РЕБ).

Така роль передбачає координацію і об’єднання зусиль стартапів, IT-сектору, військових та інвесторів. Подолання бюрократії, пришвидшення тестування, сертифікації та державних закупівель технологічного озброєння. Масштабування, залучення фінансування та розбудову виробничих потужностей.