Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав поправку до конституції країни, яка також припиняє його повноваження на посаді. Після публікації змін до конституції його повноваження припиняються наступного дня.

Про це повідомляє угорське видання Telex і Суспільне.

Тамаш Шуйок заявив, що вирішив підписати поправку, адже “це його конституційний обовʼязок”, а відмова від підпису означатиме “політизацію питання”.

“Я виконую свій обов’язок згідно з Основним Законом – після ретельного розгляду моїх юридичних можливостей та моєї совісті. Мій підпис є остаточним скріпленням моїх обов’язків як Президента Республіки та моєї повної та всеохоплюючої поваги до інституту Президента Республіки”, — заявив він.

Він також назвав цю поправку “безпрецедентною” та такою, що вперше впливає на президентський інститут країни за 36 років.

“Відповідно до чинного Основного Закону, я не маю конституційних засобів, які можна було б використати проти цієї поправки, яка порушує конституційні принципи, але була прийнята Парламентом, як конституційним органом з внесення змін до Конституції, в рамках законної процедури”, — заявив Тамаш Шуйок.

Раніше парламент Угорщини прийняв поправку до конституції країни, яка обмежувала вік для суддів конституційного суду країни до 70 років; обмежувала термін повноважень для членів парламенту до 12 років; відновила право конституційного суду розглядати бюджетні справи та податкові теж.

Окрім цього текст поправки містив пропозицію, за яку проголосувала конституційна більшість парламенту Угорщини, а саме:

“Повноваження чинного Президента Республіки припиняються на наступний день після набрання чинності сімнадцятої поправки до Основного Закону”.

Раніше Петер Мадяр заявляв, що якщо Тамаш Шуйок відмовиться йти у відставку самостійно до 31 травня, новообраний парламент Угорщини “змінить Конституцію” для усунення президента з посади.

18 травня президент Угорщини Тамаш Шуйок заявив, що не йтиме у відставку, як того вимагає новообраний премʼєр-міністр країни Петер Мадяр. Шуйок заявив, що виконуватиме свій “конституційний обовʼязок” до кінця свого терміну.